Luana Andrade, morta a soli 29 anni: le parole del fidanzato e il dolore dell’amico Neymar

Aveva solo 29 anni la modella che si è sottoposta a un intervento di liposuzione al ginocchio, per poi perdere la vita poco tempo dopo. Quattro arresti cardiaci non le hanno dato scampo

Aveva solo 29 anni Luana Andrade. La modella aveva deciso di sottoporsi a un intervento di liposuzione al ginocchio. Purtroppo oggi non è più qui con i suoi cari. A causa di quattro arresti cardiaci, che non le hanno dato scampo, al giovane 29enne è venuta a mancare. L’influencer brasiliana da mezzo milione di follower su Instagram non c’è più.

Luana Andrade era una modella e influencer brasiliana molto seguita. Ha perso la vita dopo un intervento di 29 anni a causa di una liposuzione al ginocchio a cui aveva deciso di sottoporsi, nonostante fosse in forma e bellissima.

Nessuno sa darsi pace o una spiegazione per capire come possa essere avvenuta una tragedia del genere. Martedì scorso la giovane 29enne aveva deciso di affrontare questo intervento in una clinica di San Paolo, in Brasile.

Lunedì 6 novembre la 29enne aveva subito l’intervento di liposuzione in ospedale: aveva deciso di affidarsi a un medico e un anestesista privati, assunti dalla famiglia presso l’ospedale Sao Luiz. Martedì 7 novembre il suo cuore si è fermato per sempre. Un arresto cardiaco di due ore e mezza non le ha dato scampo.

L’intervento è stato interrotto e la paziente è stata sottoposta ad esami che hanno rivelato una trombosi massiva. È stata trasferita in terapia intensiva dove è stata sottoposta a farmaci e cure emodinamiche.

Il cuore di Luana Andrade si è fermato per sempre durante un intervento di liposuzione al ginocchio

La modella brasiliana è stata dichiarata deceduta dopo altri tre arresti cardiaci: l’ora del decesso è alle 5.30 di martedì 7 novembre. Ed è deceduta per un’embolia polmonare.

Il fidanzato di Luana Andradre, Joao Hadad, ha commentato così la sua scomparsa:

Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Una parte di me se n’è andata. Resterai per sempre una compagna oltre la vita, amore mio. Continua a vegliare su di me.

Il dolore dell’amico Neymar

Il calciatore basiliano era molto legato alla sua amica. Ha voluto esprimere il suo dispiacere con poche parole, ma piene di amore: