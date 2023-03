Il padre di Luca Di Mastrogirolamo non si dà pace per quanto accaduto

Aveva solo 4 anni Luca Di Mastrogirolamo. Stava girando sulla sua bicicletta nel cortile della casa in campagna dei nonni, quando improvvisamente è stato investito da un trattore, guidato dal suo papà. L’uomo, facendo una manovra, non si è accorto che suo figlio era proprio lì, dietro il suo mezzo agricolo. La famiglia ha deciso di donare le cornee del bambino: un ultimo atto d’amore.

Luca è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari domenica 26 marzo 2023, a Pescara. Stava girando con la sua bici quando papà Enio, a bordo del suo trattore, lo ha travolto. L’uomo di 54 anni non lo ha visto e per il piccolo di 4 anni non c’è stato niente da fare.

Il padre ha iniziato a urlare e tutta la famiglia è accorsa, ma Luca è praticamente deceduto sul colpo. La famiglia ha però deciso di compiere un ultimo gesto d’amore nel nome di quel bambino strappato alla vita troppo presto. I genitori hanno dato il via libera all’espianto delle cornee del bimbo.

Il prelievo degli organi ha già avuto luogo all’ospedale di Pescara, dove i soccorritori hanno trasportato il corpo ormai senza vita del bambino. Il magistrato di turno ha deciso di non disporre l’autopsia sul piccolo, quindi a breve arriverà il nullaosta per celebrare i funerali.

Sul posto, oltre ai soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo di 4 anni, anche i Carabinieri e gli agenti di Polizia Locale, che hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto domenica scorsa.

Il bambino viveva con la famiglia a Montesilvano. Domenica si trovavano, però, nelle campagne di Pescara, a casa della nonna materna. Luca era lì insieme al papà e alla sorella più grande.

Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo, stabilendo che le cause del decesso sono da ricondursi all’impatto con il mezzo pesante.