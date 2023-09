L’ennesima tragedia sulle strade italiane si è verificata nella serata dello scorso 31 agosto a Lamezia Terme, in Calabria. Luca Guarino, un Carabiniere di 36 anni, che in quel momento era fuori servizio, si è schiantato con la sua moto contro una rotatoria. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto poche ore dopo per i gravi traumi riportati.

Ancora una giovanissima vittima di un incidente stradale in Italia, con la lista delle persone che hanno perso la vita a seguito di tragici schianti che continua drammaticamente ad allungarsi.

Questa volta è successo tutto in Calabria, più precisamente al quartiere Sambiase di Lamezia Terme.

Nella tarda serata dello scorso giovedì 31 giugno, Luca Guarino era a bordo della sua motocicletta, una Harley Davidson, e percorreva la strada che lo stava portando verso la rotatoria del Bivio Bagni.

Improvvisamente e per cause ancora da chiarire, il 36enne ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro la rotatoria stessa, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri.

Per Luca Guarino non c’è stato nulla da fare

I medici a bordo delle ambulanze hanno intuito subito la gravità della situazione e hanno trasportato con estrema urgenza Luca all’ospedale di Lamezia Terme.

Lì il giovane Carabiniere è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma con il passare delle ore le sue condizioni hanno continuato a peggiorare.

L’ultimo estremo tentativo è stato fatto quando, nella notte, si è deciso per un trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Anche questo, tuttavia, non è servito ad evitare il peggio. Guarino si è spento alle prime ore del mattino di ieri, venerdì primo settembre.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore, rivolti alla famiglia del 36enne e all’Arma dei Carabinieri a cui aveva prestato giuramento qualche anno fa.

Un commosso addio è arrivato anche da parte dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme, che nell’esprimere il proprio cordoglio ha anche annunciato l’annullamento di tutti gli eventi festosi in programma in questi giorni. Nel post si legge: