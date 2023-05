Lo hanno trovato senza vita il maresciallo Luca Nesti. Era scomparso da 5 giorni, dopo una discussione in famiglia. Il comandante della stazione carabinieri di Costa Masnaga in provincia di Lecco, in Lombardia, che aveva anche indagato sul caso di Erba, si trovava in un bosco. Per lui non c’era più niente da fare. Del sottoufficiale di 55 anni si erano perse le tracce mercoledì scorso.

Il corpo senza vita del maresciallo Luca Nesti è stato rinvenuto nella mattinata di martedì 30 maggio 2023. Le ricerche erano scattate quasi subito, dal momento in cui il comandante aveva fatto perdere le tracce di sè. I colleghi lo cercavano nei boschi tra Lambrugo, in provincia di Como, dove l’uomo 55enne viveva, e il lecchese.

Secondo quanto si è appreso, mercoledì scorso il maresciallo si era allontanato volontariamente da casa sua dopo una discussione in famiglia. Aveva con sé anche la sua arma di ordinanza. Da allora non si è più saputo niente di lui. Fino al ritrovamento del suo corpo.

Nel 2006 era comandante della Stazione dei Carabinieri di Erba e aveva anche indagato sul quadruplice delitto di Erba, arrivando per primo sul luogo della scena del crimine. Era stato lui a condurre le prime perquisizioni.

Ed era stato lui a trovare le prove che avevano poi portato i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi a finire in manette, accusati, processati e poi condatti per un caso che aveva scosso molto l’opinione pubblica.

Il corpo di Luca Nesti è stato trovato senza vita in un bosco, a cinque giorni dal suo allontanamento volontario da casa

Si sono così chiuse le ricerche durate cinque giorni del luogotenente Luca Nesti. E purtroppo nel peggiore dei modi. Il 55enne di Lambrugo era in una zona boschiva non tanto distante da casa sua.

Per cinque giorni i colleghi Carabinieri del Comando di Lecco e Como insieme al nucleo cinofili, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile, hanno sperato di trovarlo vivo. Ora si dovranno chiarire le cause del decesso.