Luca Sacchi, Anastasiya Kylemnyk intercettata mentre insulta la mamma del fidanzato Omicidio Luca Sacchi, spunta un'intercettazione di Anastasiya Kylemnyk in cui la ragazza insulta la mamma del fidanzato: "lei è ‘na cozza, ‘na botte”

Nuovo colpo di scena nelle indagini per l’omicidio di Luca Sacchi: Anastasiya Kylemnyk è stata intercettata mentre insulta la mamma del fidanzato freddato alla Caffarella con un colpo di pistola alla testa. Sono spuntate delle intercettazioni in cui si sente la ragazza parlando male e dicendo parole offensive sulla madre di Luca Sacchi.

Le intercettazioni telefoniche risalgono allo scorso 3 novembre: Anastasiya Kylemnyk stava parlando con un’amica. Luca Sacchi, il suo fidanzato, aveva perso la vita 10 giorni prima, il 23 ottobre alla Caffarella e lei aveva deciso di sfogarsi con questa sua amica:

“Quella c’ha una famiglia piena di calabresi ignoranti, non si sa da dove vengono. Non ha mai lavorato, non ha mai fatto nulla… lei è ‘na cozza, ‘na botte”.

Parole pesanti e offese gratuite nei confronti di Concetta Galati, la madre del ragazzo che diceva di amare. Queste intercettazioni sono state riportate nell’informativa dei carabinieri depositata dalla Procura al Trinunale del Riesame ma sono considerate, secondo i carabinieri, “di nessun interesse per le indagini”.

La famiglia di Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk si erano allontanati da un po’ perché i genitori si erano accorsi che la ragazza faceva uso di marijuana, litigando spesso con il fidanzato per questo motivo.

Dopo aver appreso cosa aveva detto Anastasiya Kylemnyk su di lei in quelle intercettazioni, Concetta Galati ha risposto così:

“Le brutte parole utilizzate da Anastasiya si commentano da sole. In tutti questi anni non mi ha mai detto nulla di simile”.

La donna ha poi aggiunto:

“Io, mio marito Alfonso e tutta la nostra numerosa famiglia non intendiamo rispondere a insulti provenienti da una ragazza di 25 anni che per anni ha frequentato la nostra casa”.

Infine, la madre di Luca Sacchi ha chiuso così l’intervista:

“L’unica cosa che realmente ci interessa è che tutti i responsabili della morte di Luca paghino il loro conto con la giustizia“.