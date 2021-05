La vita, a volte, può mettere chiunque davanti a degli ostacoli che, non solo sono difficili da affrontare e superare, ma che portano a fare delle riflessioni. Di tutto questo ne sa qualcosa l’attore e doppiatore Luca Ward. Da qualche mese, lui ha deciso di aprirsi riguardo ad un tema molto delicato della sua vita: la malattia di sua figlia Luna.

Il famosissimo attore e doppiatore è intervenuto, in questi giorni, come ospite nella puntata del programma radiofonico I Lunatici. Oltre a ripercorrere tutta la sua strepitosa carriera, Luca ha voluto parlare ancora della malattia di Luna e delle riflessioni che essa lo ha portato a fare.

Luna ha sindrome di Marfan. La sua è stata quella che i medici hanno definito sfiga. Io mi sono accorto in questo anno terribile che la ricerca ha una serie di problematiche, soprattutto in Italia.

I vaccini per contrastare il Coronavirus sono stati sviluppati e approvati in pochissimo tempo. Questo dimostra che se ci fossero fondi, si potrebbe ottenere lo stesso risultato anche per tante altre malattie. E parlando con alcuni ricercatori mi hanno confermato che è esattamente così.