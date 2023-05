Lucca, genitori lasciano la loro neonata di 5 mesi da sola in auto: loro erano andati in un negozio a fare delle spese

Era il pomeriggio del 9 maggio, quando alcune persone che si trovavano a fare delle spese all’esterno di un centro commerciale, hanno notato una neonata di 5 mesi chiusa in auto. La macchina era parcheggiata al sole e tutti erano in ansia per le condizioni della piccola.

Il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine, ha evitato in questo caso che la vicenda avesse un finale straziante. Ora sta bene e per fortuna i medici l’hanno anche rimandata a casa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio del 9 maggio, intorno alle 18.45. Precisamente all’esterno del negozio Cisalfa, nella città di Lucca.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute sul posto, la coppia di genitori originari dello Sri Lanka, ma residenti in quella città, si sono recati a quel centro commerciale per fare delle spese.

Hanno parcheggiato la loro macchina vicino alle altre, in un posto sotto al sole. Alla fine sono scesi ed hanno lasciato la bambina chiusa all’interno del veicolo, legata al suo seggiolone.

Alcuni passanti nel guardare dentro il veicolo, hanno notato subito la piccola, che non era con i suoi genitori. Per questo allarmati, hanno chiamato subito i Carabinieri della stazione locale.

L’intervento delle forze dell’ordine, per la neonata di 5 mesi sola in auto

Gli agenti sono presto intervenuti. Hanno cercato di aprire la macchina, senza successo. Così hanno iniziato a cercare i suoi genitori all’interno dell’attività commerciale.

Dopo pochi minuti hanno trovato la coppia che stava facendo delle spese. Li hanno invitati ad aprire il veicolo e successivamente, i sanitari hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale di Lucca.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, i medici hanno deciso di rimandarla a casa con una prognosi di 3 giorni. Per fortuna stava bene. Gli agenti invece, dopo aver ascoltato la coppia, hanno deciso di denunciarli per il reato di abbandono di minore.