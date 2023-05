La caduta sotto gli occhi del marito e di un'amica che non hanno potuto far nulla

Il marito e un’amica che erano insieme a lei non hanno potuto far niente per salvare la sua vita. Lucia Gallina è caduta in montagna, da un sentiero che stava percorrendo in loro compagnia. Forse per un malore improvviso o per aver messo male un piede durante la camminata, Lucia Gallina improvvisamente è caduta giù. Per la donna di 75 anni residente a Nervesa della Battaglia non c’è stato nulla da fare.

Il tragico evento ha avuto luogo a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. La donna di 75 anni era residente a Nervesa della Battaglia ma originaria di Cornuda. Si trovava in montagna con il marito e un’amica, quando improvvisamente è scivolata da un sentiero, precipitando da 40 metri.

Il marito e l’amica hanno assistito impotenti alla scena, senza poterla aiutare o soccorrerla. Da anni la coppia amava concedersi qualche passeggiata in famiglia e quel giorno con loro c’era anche un’amica di famiglia. Il gruppo stava attraversando il sentiero dell’Arco, sotto cima Vallon Scuro.

La dinamica esatta di quanto accaduto non è stata chiarita, ma si ipotizza un piede messo in fallo o un malore, che ha portato la donna a perdere l’equilibrio, scivolando giù dal sentiero. I sanitari sono arrivati con l’elisoccorso, ma tutto è stato inutile.

La donna era già deceduta per le ferite riportate dopo la caduta da una quarantina di metri lungo un versante pieno di vegetazione. Probabilmente a causa della pioggia degli ultimi giorni il tratto era umido e scivoloso. Nessuno, però, ha visto quello che è successo.

Lucia Gallina, la figlia Erica spiega che nessuno ha visto quello che è successo

Mamma era appassionatissima di montagna. Era partita da casa, da Nervesa, stamane con papà e un’amica di famiglia per un’escursione a Cison di Valmarino. Erano diretti al bivacco, quando è scivolata nella scarpata sottostante il sentiero. Nessuno ha visto quegli istanti. Non si sa se sia scivolata o se abbia avuto un mancamento. Non si può sapere. Mia mamma era una donna piena di vita dal carattere forte, una bravissima mamma. Aveva dedicato la sua vita alla famiglia.

I funerali si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di Nervesa della Battaglia.