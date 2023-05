Luigi Di Maio, ecco il nuovo incarico da 16mila euro al mese

Nuovo incarico per Luigi Di Maio che sta per essere nominato nuovo Rappresentante Speciale dell’Ue nel Golfo. L’ex segretario del Movimento 5 Stelle dovrebbe iniziare il suo incarico a partire dal 1° giugno e il suo stipendio sarà di 16mila euro al mese ma in caso di trasferimento all’estero la cifra è destinata ad aumentare.

L’incarico per Di Maio dovrebbe durare 21 mesi e quindi fino al 28 febbraio 2025. Nello specifico Luigi Di Maio ricoprirà il ruolo di diplomatico occupandosi direttamente della gestione degli approvvigionamenti di gas e petrolio.

Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, che ha individuato in Luigi Di Maio il prossimo inviato speciale dell’Ue, nella lettera indirizzata agli ambasciatori ha scritto il perché della scelta di Di Maio: “In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo”. E ancora: “I suoi ampi contatti con i Paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Conto sul sostegno a Di Maio per attuare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo”.

Nel comunicato si legge ancora che Luigi Di Maio dovrà “rafforzare la visibilità dell’Unione nella regione del Golfo, proporre a Stati membri e Commissione eventuali miglioramenti, dando loro informazioni puntuali sull’evoluzione dei rapporti”.

La scelta di Borrell di indicare Di Maio aveva suscitato diverse polemiche nel nostro Paese. La Lega aveva criticato la decisione Ue, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva sottolineato che l’ex pentastellato non fosse il candidato del governo.

“Sono onorato di essere stato incaricato dall’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell e dagli Stati membri dell’Ue come primo Rappresentante Speciale dell’Ue per la regione del Golfo. È una grande responsabilità. Sono pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme ai membri dell’Ue e a ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per approfondire insieme la nostra sicurezza e prosperità” – le parole di Di Maio su Twitter,