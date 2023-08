Svelata l’ultima lettera di Lady Diana, l’ultima missiva scritta dalla principessa triste. Nel testo, che andrà all’asta, si leggono le speranze della mamma dei principi William e Harry sul suo futuro. Un futuro incerto ma sul quale Diana Spencer era ottimista. Anche e soprattutto per la nuova vita che l’ex Principessa del Galles avrebbe vissuto dopo il divorzio dal marito, il Principe Carlo.

L’ultima missiva scritta da Lady D porta la data del 15 luglio del 1996, a un anno dal suo decesso nel tunnel di Parigi, dove ha perso la vita insieme al compagno. La lettera è diretta al presidente della Royal New Zealand Foundation for The Blind.

Nella lettera la Principessa del Galles dice addio al suo ruolo nell’organizzazione benefica, a causa del divorzio dal Principe Carlo. Secondo Lady D lui non avrebbe mai permesso di continuare con il suo lavoro nella Fondazione.

Tra le righe di questo testo si possono leggere le speranze dell’ex Principessa del Galles per il suo futuro. Dopo anni difficili, con un matrimonio con il Principe Carlo che le aveva causato solo angosce e tormenti, l’ex moglie del Re d’Inghilterra era speranzosa.

Come sapete, la mia situazione personale, in particolare il mio matrimonio con il Principe di Galles, è stata oggetto di congetture dettagliate negli ultimi mesi, e queste saranno presto formalizzate secondo le normali modalità legali. Mentre cerco di riorganizzare la mia vita, non sarà possibile per me fornire il ​​giusto livello di impegno per la fondazione e sento che potrebbe esserci qualcun altro più adatto a supportarvi.

Andrà all’asta l’ultima lettera di Lady Diana, scritta un anno prima della sua scomparsa

A riportare il contenuto della lettera è stato il Daily Mail. Lettera che sarà battuta all’asta da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies nel prossimo mese di settembre, a Beverly Hills, in California, USA.

Altre lettere di Lady D sono già state vendute all’asta. Come quelle battute a febbraio scorso in cui Diana parlava del suo rapporto con Carlo durante il divorzio. I ricavati sono stati destinati in beneficenza.