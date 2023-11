L’ultima struggente foto del papà di Giulia Cecchettin pubblicata sui social e la risposta di tantissime persone

Gino Cecchettin è un padre distrutto, che dopo la perdita di sua moglie ha perso anche la sua bambina di soli 22 anni, morta per mano del suo ex fidanzato. Giulia Cecchettin è deceduta a seguito di 26 coltellate inflitte da Filippo Turetta.

Poche ore fa, l’uomo ha pubblicato un nuovo post in ricordo di sua figlia. Una foto che li ritrae insieme nel giorno del 22esimo compleanno di Giulia Cecchettin.

Il tuo 22esimo compleanno con papi.

Subito numerosi commenti sono apparsi sotto il post. Parole piene d’amore che Gino sta ricevendo negli ultimi giorni da parte di migliaia di persone. La sua Giulia è diventata la figlia dell’Italia intera.

Giulia sei riuscita a diventare la figlia, l’amica e la sorella per tutti noi che abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso.

La 22enne era scomparsa dopo un’uscita con il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Per giorni, gli investigatori li hanno cercati disperatamente, sperando di riportarli a casa sani e salvi. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere un gesto tanto atroce da parte del 22enne.

Giulia lo aveva lasciato, ma gli era rimasta amica. La minacciava di farsi del male e lei, sopraffatta dai sensi di colpa, gli aveva permesso di rimanere nella sua vita, nonostante non sopportasse più i suoi comportamento. Lo aveva confidato in alcuni messaggi audio alle sue amiche. Forse, la giovane era convinta che Filippo non le avrebbe mai fatto del male. E invece ha spezzato per sempre la sua vita con 26 coltellate. Ha abbandonato il suo corpo ed è fuggito in Germania, dove è stato catturato. Turetta si trova ora nel carcere di Verona, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.