L’ultimo saluto a Federica Parmigiani Roma, studentessa colpita da malore in classe ha perso la vita. Gli inquirenti indagano per omicidio, ecco cosa è emerso..

Lo scorso martedì all’ospedale Casilino, in provincia di Roma, c’è stato un decesso terribile. Il cuore di Federica Parmigiani ha smesso di battere. Era una ragazza di soli diciassette anni, con un grande amore per il karate. Tutti sono rimasti sconvolti da questa grande ed inaspettata perdita.

Un evento terribile che ha sconvolto l’intera comunità. Tutti sono rimasti scioccati da quanto è accaduto in questa vicenda. Nessuno ancora oggi riesce a trovare una spiegazione.

Secondo le informazione che sono state rese pubbliche, nella giornata di martedì Federica Parmigiani, si è sentita male mentre era a scuola. Sul posto sono arrivati subito i medici del cento diciotto.

A nulla è servita la corsa nell’ospedale Casilino a sirene spiegate, poiché il cuore della ragazzina ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo. Le era stato messo un defibrillatore per controllare al cuore, per controllare le aritmie e per monitorare i battiti.

Quel dispositivo doveva salvarle la vita, ma per Federica non c’è stato nulla da fare. Infatti in molti sono scioccati per ciò che è accaduto. In base alle informazioni che sono state rese note negli ultimi giorni, la Procura di Roma sta indagando.

E’ stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma ancora non è stato iscritto nessuno nel registro degli indagati. Gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica ed hanno sottoposto il corpo della giovane ad autopsia.

Ciò che in realtà la Procura vuole capire, è se ci sia stato un problema nel dispositivo, o se tutto questo si sarebbe potuto evitare. Tutti vogliono vederci chiaro in questa tragica vicenda.

Oggi, ci saranno i suoi funerali, nella Cattedrale San Pietro, di Frascati e tutti i suoi compagni ed amici, si sono preparati per salutarla e per stare vicino ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento e sul rito funebre che verrà celebrato.

