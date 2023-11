Nella mattina di domenica 12 novembre, sono stati celebrati i funerali di Chiara Adorno, la 19enne deceduta in seguito ad un sinistro. Dopo la messa, le amiche, i genitori ed anche la sorella Egle, hanno voluto ricordarla con parole d’affetto e di dolore.

Gli agenti hanno deciso di iscrivere entrambi gli automobilisti che l’hanno investita sul registro degli indagati, per poter eseguire l’autopsia e quindi stabilire l’esatta causa che ha portato al loro decesso.

Una folla commossa ha deciso di essere presente nella chiesa Madre di Solarino, per l’ultimo addio alla 19enne. La bara di un marrone chiaro, era coperta da un grande cuscino di fiori bianchi e girasoli.

A celebrare la messa, don Luca Saraceno. Dopo il rito, i genitori e la sorella Egle si sono stretti in un lungo abbraccio davanti la bara ed hanno voluto ricordare la ragazza. Prima la madre Mariantonietta ha detto:

Avevo scritto una cosa per Chiara, ma voglio che rimanga solo per me e per lei e non la leggerò. Voglio solo sperare che mia sorella sia lì spensierata e che mi dia la forza per essere felice per lei.