Sono stati celebrati nella mattina di lunedì 17 luglio i funerali di Francesca Calandriello, la 27enne che purtroppo ha perso la vita lo scorso 12 luglio in seguito ad un sinistro. Era incinta al nono mese e la bimba, che avrebbe voluto chiamare Vittoria, sarebbe dovuta nascere pochi giorni dopo.

Erano tutti sconvolti ed addolorati per questa grave perdita, che ha portato a strazio e sconforto nei cuori di chi le voleva bene. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere.

I funerali della 27enne sono stati celebrati nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, a Sassano, comune in cui viveva prima del matrimonio. Si trova nella provincia di Salerno.

Francesca si era sposata un anno fa e pochi mesi dopo ha scoperto di essere in dolce attesa. Tutti erano felici da questa notizia così bella e speciale. Infatti non vedevano l’ora di poter abbracciare la piccola.

I sindaci di Sassano e Sant’Arsenio, dove si era trasferita dopo le nozze, hanno deciso di proclamare il lutto cittadino, vista la grave perdita subita.

Ad officiare il rito il parroco Antonio De Luca. C’erano davvero tantissime persone dentro e fuori la chiesa. All’uscita del feretro dopo la messa, tutti hanno rotto un silenzio da un lungo applauso e poi hanno lanciato in aria dei palloncini bianchi.

Il sinistro in cui Francesca Calandriello ha perso la vita

I fatti sono avvenuti intorno alle 19, di mercoledì 12 luglio. Precisamente nei pressi dello stadio locale, in viale dello Sport, nel comune di Sant’Arsenio, nella provincia di Salerno. La 27enne in realtà era originaria di Sassano.

Era alla guida della sua Fiat 500. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è scontrata con un pulmino a 9 posti di una società sportiva.

L’impatto è apparso subito molto grave. Per questo motivo i sanitari intervenuti, hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso, per trasportare la giovane d’urgenza in ospedale. Tuttavia, solo poche ore dopo il ricovero al nosocomio Ruggi D’Aragona, ha perso la vita, con la bimba che portava in grembo.