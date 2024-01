Nella giornata di sabato 20 gennaio, nella chiesa di Brembate Sopra hanno celebrato i funerali di Morgan Algeri, il 38enne deceduto dopo esser precipitato con la sua auto nel lago di Como. Con lui ha perso la vita, anche la 45enne Tiziana Tozzo.

I due dopo settimane di messaggi sui social, avevano deciso di incontrarsi per conoscersi meglio, ma un destino strazianti li ha strappati troppo presto dall’affetto dei loro cari.

I funerali del pilota, grande tifoso del Milan sono stati celebrati nel pomeriggio di sabato 20 gennaio. Una grande folla ha atteso la sua bara nella chiesa di Brembate Sopra, comune in cui era nato e cresciuto. Sopra hanno deposto la sciarpa della sua squadra del cuore.

La sera prima i familiari hanno organizzato anche una veglia in sua memoria. In tanti hanno detto un pensiero per lui. Da quello che riporta L’Eco di Bergamo, anche i suoi nipoti hanno voluto leggere qualcosa. Hanno detto:

Mi chiedo come saranno i pranzi a casa della nonna senza di te. Mi chiedo se sarebbe potuta andare in modo diverso.

Uno dei suoi più cari amici, invece ha detto: “Buon viaggio amico, fratello. Sei entrato nella nostra vita come un uragano.” Durante il rito funebre ai primi banchi c’erano i suoi genitori e la sorella Barbara. Quest’ultima ha detto: “Saremo sempre uniti!”

Il decesso di Morgan Algeri: cosa è emerso

Per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, poco dopo essere saliti in macchina, l’auto è partita all’improvviso. Dopo esser finita sul marciapiede, ha sfondato il parapetto ed è finita in acqua.

L’auto che ora è nelle mani degli agenti, sarà sottoposta ad analisi. Una di queste è proprio capire quale marcia era inserita, la velocità d’impatto con il quale l’auto ha distrutto i diversi ostacoli che si è trovata davanti.

L’autopsie eseguita nella giornata di venerdì 13 gennaio, ha stabilito appunto che entrambi hanno perso la vita per annegamento. L’uomo addestrato per queste situazioni, ha fatto il possibile per salvare la sua vita ed anche quella di Tiziana Tozzo.