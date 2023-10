Lacrime e dolore durante l’ultimo saluto alla bimba che ha perso la vita nello schianto della Freccia Tricolore. Una folla commossa e ancora incredula davanti al tragico destino di una piccola di soli 5 anni.

La minore si trovava in auto con i suoi genitori e il fratello maggiore, quando le fiamme della Freccia Tricolore, dopo lo schianto, li hanno travolti. La mamma e il papà sono riusciti a portare in salvo il figlio maggiore, ma per la bimba di 5 anni non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo addio alla piccola è stato celebrato ieri, 11 ottobre, nella chiesa di San Francesco al Campo. Il Sindaco ha proclamato lutto cittadino. Numerose le persone che si sono riunite e che hanno voluto salutare la bimba per l’ultima volta, stringendosi all’immenso dolore della sua famiglia.

Anche il parroco, commosso, ha scelto di scrivere una lettera, confessando di non sapere come gestire quella celebrazione e di aver deciso così di scrivere delle bellissime parole per una bambina che ora è un angioletto libero nel cielo:

Non sapevo come gestire questa cosa, allora ho scelto di scrivere una lettera. Sapevo che ci sarebbe stata tanta gente, che è qui per conoscerti un po’ più da vicino. Come ogni bambino, tu vedi le cose da un’angolazione diversa. Oggi le vedi dai cieli, in Paradiso, la nostra patria. Se queste persone stanno male, è giusto stare loro vicini, non lasciarli soli. L’eredità della bimba è vivere con gioia e la fede in un Dio che non abbandona. Il rimpianto sarebbe non vivere con intensità e pienezza come ha fatto questa bimba nei suoi pochi anni.

Parole che hanno commosso tutti i presenti. La piccola bara bianca è uscita dalla chiesa tra l’abbraccio della mamma e del papà coperta da un bellissimo mazzo di rose rosa.