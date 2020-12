Il maltempo ha causato in Campania moltissimi danni. Le immagini del lungomare di Positano allagato a causa delle intemperie che non hanno dato tregua alla regione nelle ultime ore stanno facendo il giro del mondo. Mentre ci si chiede se le condizioni meteo così avverse siano una casualità o, come sottolineano gli esperti, è colpa dei cambiamenti climatici.

Nella giornata del 28 dicembre gran parte della Campania ha dovuto fare i conti con un maltempo che ha creato disagi in tutto il territorio. E che ha anche provocato molti danni, soprattutto in alcune zone della regione del sud Italia.

Una violenta mareggiata ha colpito Napoli e il suo lungomare (uno dei luoghi da visitare in occasione dei viaggi a Napoli), ma non solo il capoluogo di regione ha dovuto fare i conti con il maltempo e con tutte le conseguenze che le intemperie hanno provocato.

Anche a Positano situazioni analoghe a quelle vissute a Napoli. Il lungomare della splendida città della Costiera Amalfitana, che si trova in provincia di Salerno, è stato completamento sommerso dall’acqua.

L’acqua ha superato i parapetti arrivando in strada, sommergendo le vie della splendida città campana. La mareggiata ha causato danni ai ristoranti, travolgendo ogni cosa lungo il suo cammino: divelti ombrelloni e gazebo che si trovavano all’esterno delle attività commerciali di Positano.

Il video del lungomare di Positano dopo la forte mareggiata

Sta facendo il giro del web e anche del mondo il video, insieme alle foto, della mareggiata che ha colpito il lungomare della città in provincia di Salerno.

Tra Napoli e Positano si contano i danni di un maltempo davvero senza tregua, che colpisce un’Italia già messa in ginocchio dalla pandemia di coronavirus.

Sperando di non dover più vedere immagini del genere, come quelle che ci arrivano dalla Campania..