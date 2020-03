L’unico bambino al mondo che ha sconfitto questa malattia "MI dispiace signora ma nessuno è mai sopravvissuto a questa rara malattia" queste furono le parole dei dottori, ma il piccolo Saul ha deciso di cambiare le cose

Per la maggior parte delle persone con cancro, vivere con la malattia è la più grande sfida che abbiano mai affrontato. Ci si ritrova a modificare le routine, i ruoli e le relazioni. Il trattamento può alterare il modo in cui ti senti o l’aspetto. Tuttavia, sappiamo che questa diagnosi non discrimina nessuno, ed è ancora più doloroso quando attacca i più piccoli è devono una vita difficile fin da subito.

Saul Hayden sa di cosa stiamo parlando. Tutto è iniziato con il ragazzo che ha perso l’appetito a causa di forti dolori di stomaco. Senza pensare a nulla di grave, i suoi genitori lo portarono in ospedale dove, giorni dopo, confermarono un cancro molto raro e complesso.

A soli nove anni, aveva sviluppato un tumore al fegato che si era diffuso in varie parti del suo corpo, ma , dopo diversi trattamenti e come se fosse un miracolo, Saúl è diventato il primo paziente a battere il cancro al fegato.

Solo 5 persone in tutto il mondo lo hanno avuto, ma il piccolo Saú è il primo a sconfiggerlo dopo un intervento chirurgico in cui i medici hanno rimosso l’organo, rimosso le cellule tumorali e aiutato il bambino a prevalere sulla malattia. Si tratta di un vero guerriero e, eccitato festeggia la sua vittoria.

“Questo è un tipo di cancro incredibilmente raro e aggressivo con una prognosi molto scarsa. Saul ha già subito 13 round di potente chemioterapia, 11 round di radioterapia, raccolta di cellule staminali. Ha avuto molte infezioni e persino 4 denti estratti ” , ha dichiarato Vicki Kay-Spruce , la madre di Saul.

La verità è che, dopo una lunga lotta, fortunatamente i chirurghi sono riusciti a dare alla malattia un impatto definitivo, poiché, secondo quanto riferito da sua madre, il cancro si era già diffuso in alcune arterie e nel polmone, il che ha reso la sua guarigione ancora più difficile e miracolosa.

Senza dubbio l’ amore per la vita ci rende guerrieri e gelosi guardiani di noi stessi. Questo ci dà spesso l’opportunità di ottenere qualcosa che qualcuno non è mai stato in grado di raggiungere prima.

Vivere la vita con una storia di cancro è qualcosa di unico per ogni persona. Tuttavia, esiste un comune denominatore per la maggior parte di essi: la vita è diversa dopo il cancro. È valutata di più, l’accettazione di sé è rafforzata e si tiene maggiormente conto della bellezza della vita. Sei un guerriero! non lasciare che nulla ti fermi.