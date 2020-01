L’uomo si sveglia e trova un ladro che gli succhia le dita dei piedi Un uomo si sveglia in piena notte e si ritrova davanti un ladro intento a succhiare le sue dita dei piedi

Siamo a Bradenton, in Florida. Un ragazzo di 20 anni stava tranquillamente dormendo nel suo letto. Era piena notte, quando si è svegliato all’improvviso e si è ritrovato di fronte un ladro. Che però non gli stava derubando casa. Era intento a succhiare le sue dita dei piedi. Il resoconto della vittima ha davvero dell’incredibile.

La vittima di 20 anni ha raccontato alla polizia di essersi svegliato all’improvviso di notte nella sera della vigilia di Natale trovando di fronte a se un ladro che stava succhiando le sue dita dei piedi. Il ragazzo, dopo un attimo di spavento, ha detto all’uomo che si era intrufolato in casa sua che non aveva soldi da dargli e di lasciarlo in pace.

Ma il presunto ladro ha risposto che non era quello che gli serviva. Lui voleva solo succhiare le sue dita dei piedi!

Il rapporto della polizia riporta l’intero racconto del giovane fatto agli agenti, che ha parlato di un piccolo scontro: il ladro diceva di avere una pistola nei pantaloni e poi lo ha afferrato per le sue parti basse.

Per fortuna non ha tirato fuori nessuna arma da fuoco e il giovane ragazzo in qualche modo è riuscito a liberarsi dall’aggressore, che è fuggito via, non prima di aver rotto il parabrezza dell’auto della povera vittima, che ha subito chiamato la polizia. Sono arrivati nella casa anche i cani per poter rintracciare il feticista.

Al momento la polizia non ha ancora arrestato nessuno e non ha ancora nessun sospetto, ma sono stati presi dei campioni di DNA dalle dita dei piedi della vittima che potrebbero essere utili alle indagini.

Ancora non sono stati rintracciate delle corrispondenze nei database della polizia, ma si continua a cercare. Non sono stati denunciati altri casi analoghi in zona, quindi si cerca per trovare un feticista isolato.