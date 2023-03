Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella serata di martedì 21 marzo, nel comune di Favara. Davide Licata, un bambino di appena 12 anni, purtroppo ha perso la vita per un malore improvviso, mentre giocava a basket nella palestra locale.

L’accaduto ha sconvolto tutta la comunità e sono davvero tante le persone che lo stanno ricordando con dei post sui social.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 20.30 di martedì 21 marzo. Precisamente nella palestra dell’istituto Guarino, nel comune di Favara, che si trova nella provincia di Agrigento.

Davide come accadeva sempre, si era recato lì per una partita di basket con i suoi compagni. Fino a quel momento per lui sembrava essere una giornata come le altre.

All’improvviso, il bambino ha accusato un malore ed è crollato a terra. I presenti si sono subito resi conto della gravità della situazione ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma è proprio mentre era sull’ambulanza, durante il tragitto per l’ospedale, che Davide ha esalato il suo ultimo respiro. Purtroppo ha avuto un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini per il decesso di Davide Licata

Il corpo del piccolo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, nell’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio. Gli inquirenti per capire la causa dietro il malore e il decesso, hanno deciso di disporre l’autopsia.

La stessa Procura ha deciso di avviare un’inchiesta. Il Procuratore Capo Salvatore Vella e la Pm Giulia Sbocchia ora stanno lavorando per capire cosa sia accaduto e stanno cercando di acquisire il certificato di attività agonistica che la palestra avrebbe dovuto avere di tutti i presenti. Sui social sono davvero tante le persone che stanno ricordando Davide, anche lo zio Giuseppe ha voluto scrivere un post: