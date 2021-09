Un grave lutto ha colpito al comunità di Loreto, in provincia di Ancona. Purtroppo il piccolo Gregorio Alessi, di soli 6 anni, è morto a causa di una leucemia che non gli ha lasciato scampo. Dalla scoperta della malattia, i medici hanno provato a fare il possibile per aiutarlo, ma i loro tentativi sono risultati vani.

Una notizia devastante, che ovviamente ha gettato nello sconforto migliaia di persone. In tanti al momento stanno mostrando affetto e vicinanza a questa famiglia.

I genitori hanno scoperto che il loro bimbo era malato circa 3 anni fa. Quando hanno ricevuto la terribile diagnosi hanno portato il piccolo in diversi ospedali, affinché potesse sopravvivere.

Gregorio per questo lungo periodo ha lottato con forza e coraggio. Infatti lo scorso anno, sembrava aver vinto quella dura e difficile battaglia. I medici dai controlli hanno scoperto che era guarito.

Infatti è riuscito anche a frequentare l’ultimo anno di scuola materna. Tuttavia, dopo un anno di gioia e serenità, la malattia è tornata, ma questa volta più aggressiva di prima. I medici durante un controllo di routine, hanno scoperto che c’era una recidiva.

Hanno provato a fare il possibile per salvarlo. Purtroppo però, nel pomeriggio mercoledì il suo cuore ha cessato di battere per sempre, mentre era all’ospedale Salesi di Ancona, dove era stato ricoverato d’urgenza negli ultimi giorni.

Il funerale di Gregorio Alessi e l’altro lutto della famiglia

Questi due genitori oltre alla perdita di questo bambino, hanno subito anche un altro grave lutto. Pochi anni fa, una settimana dopo il parto hanno perso anche un altro figlio chiamato Edoardo, per complicazioni dovute al parto.

L’intera comunità si è fermata per salutare Gregorio. La mamma, il papà, gli zii ed i nonni, sul manifesto funebre hanno fatto scrivere: “Come un aquilone senza coda ed una farfalla senza ali, mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni!”

Lo scorso anno alcuni amici di famiglia, hanno anche avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per aiutare i genitori con le spese mediche. In tre giorni erano riusciti a raccogliere più di 7 mila euro.

