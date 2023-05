Un grave lutto è quello che ha colpito il comune di Numana, purtroppo una ragazza di soli 25 anni, chiamata Martina Bignozzi è deceduta dopo un lungo anno dalla diagnosi. Una notizia che ovviamente ha spezzato il cuore di tutti, soprattutto quelli che l’hanno conosciuta.

La famiglia solo 4 anni fa, ha subito una grave e straziante perdita, il papà della giovane ha perso la vita, anche lui a causa di un brutto male.

Martina è stata descritta da tutti con un sorriso contagioso ed un grande amore per gli animali e lo sport. Infatti era iscritta all’Associazione Pattinaggio Artistico del Conero, che si trova nella provincia di Ancona.

Lo scorso anno insieme alla madre ed alla sorella, ha scoperto di essere affetta da un brutto male. Di conseguenza i medici, con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta sin da subito a tutte le cure del caso.

Lei non ha mai perso la speranza ed il suo bellissimo sorriso. Ha lottato con tutta la forza ed il coraggio, che solo una 25enne può avere. Però in questi ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate drasticamente.

Purtroppo, nella giornata di venerdì 28 aprile, ha perso la sua lotta, lasciando un grande vuoto ed un dolore immenso nei cuori di chi le voleva bene.

Il messaggio della madre di Martina Bignozzi sui social

Ti prometto che cercherò di essere ciò che mi hai insegnato, la più forte e dolce guerriera che io abbia mai conosciuto, ora sei la tua vera essenza, luce pure.

Con queste parole la madre ha voluto dire per sempre addio alla sua bambina, che purtroppo si è spenta a soli 25 anni. Martina era una grande appassionata di pattinaggio ed era diventata anche istruttrice. Per questo motivo Isabella Marcheseppe, dirigente dell’Associazione di cui faceva parte, per salutarla, in un post sui social ha scritto: