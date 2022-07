Si è spento ad appena 10 giorni dalla diagnosi. Il piccolo Davide Favaron di appena 6 anni, ha perso la vita a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Nemmeno i medici credevano che il decorso della malattia fosse così rapido e violento.

L’intera comunità ora si stringe al dolore dei genitori, che sono molto conosciuti proprio perché sempre presenti nelle attività della chiesa. Sono davvero tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il tragico epilogo è arrivato sabato 9 luglio. Precisamente all’ospedale di Padova, dove era arrivato dall’inizio dei sintomi. La famiglia in realtà viveva nel piccolo comune di Scorzè, in provincia di Venezia.

Davide Favaron era un bambino solare e socievole. Fino a poco prima dell’arrivo della malattia sembrava stare bene. Non aveva mai avuto gravi problemi di salute.

Tuttavia, negli ultimi giorni aveva una strana febbre ed era sempre stanco. La situazione peggiorava di giorno in giorno, per questo i genitori lo hanno portato all’ospedale di Padova, per sottoporlo a tutti i controlli del caso.

I medici gli hanno fatto tutti gli esami e i controlli di routine, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che dare la triste diagnosi alla mamma e al padre. Il piccolo Davide era affetto da una forma di leucemia rara.

Il triste decesso del piccolo Davide Favaron

La scoperta è arrivata appena 10 giorni fa, ma nella giornata di sabato 9 luglio, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Nemmeno i medici riescono a credere che la malattia abbia avuto un decorso così veloce e violento.

La comunità ora si sta stringendo al dolore dei familiari che non si aspettavano di vivere una perdita simile. Il piccolo prima dell’arrivo della febbre, era sano e in salute.

Davide era un bambino molto dolce e con un sorriso unico. Amava i dinosauri e tutti quelli che l’hanno conosciuto sono sconvolti dalla sua triste e straziante scomparsa.