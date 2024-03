Lutto nel mondo del calcio, addio all’amato calciatore: drammatiche le cause della morte

Oggi è una giornata davvero molto triste per il mondo del calcio in quanto è venuto a mancare all’improvviso l’ex calciatore Emanuele Panizza. Il motivo dell’incendio sarebbe legato allo scoppio di un incendio nella sua casa di Alessandria.

Emanuele Panizza

Che cosa è successo? Cerchiamo di fare chiarezza nelle prossime righe.

Addio ad Emanuele Panizza: il calciatore aveva 58 anni

Lutto importante per il mondo del calcio, in quanto a lasciarci oggi è l’ex calciatore dell’Alessandria Calcio Emanuele Panizza. L’uomo, che aveva 58 anni, ha giocato in C2 per grand parte della sua carriera, ma si era distinto anche per le prestazioni nelle squadre della Valenzana e del Dhertona.

Emanuele Panizza

Successivamente aveva deciso di allontanarsi dal mondo del pallone, ma non aveva detto addio alla sua grande passione. Proprio per questa ragione si occupava dei giocatori più giovani e sporadicamente partecipava a tornei di beneficienza con lo scopo di aiutare il prossimo.

In molti hanno deciso di rendergli omaggio, ricordando le grandi gesta che ha saputo portare in campo quando si dedicava alle partite con forza e passione. Purtroppo il destino non guarda in faccia niente e nessuno.

Incendio uccide l’ex calciatore Emanuele Panizza

Credits: ClickNews2023

Ieri pomeriggio è scoppiato un incendio proprio ad Alessandria, più precisamente in una vecchia abitazione di Valmadonna, piccola frazione del posto. Una persona è morta mentre le altre due sono rimaste ustionate e ferite da questo evento drammatico e violento.

A morire l’ex calciatore Emanuele Panizza, conosciuto da tutti come Lele. L’incendio è scoppiato all’improvviso e seppur tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine, per l’atleta non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza all’ospedale, mentre la zona è stata isolata in attesa di accertamenti.

Maglia di Emanuele Panizza

Una grande perdita che sicuramente lascerà il segno. Non si conoscono ancora le date dei funerali ma probabilmente verranno prima effettuate le prove autoptiche per stabilire con esattezza il motivo che ha condotto il calciatore alla morte.