Sonny Chiba era diventato famoso per i suoi ruoli in Fast and Furious e in Kill Bill di Quentin Tarantino

Il mondo del cinema giapponese ed internazionale piange la morte di un grande attore. Sonny Chiba, conosciuto soprattutto per le sue interpretazioni in Kill Bill e in Fast and Furious, se ne è andato all’età di 82 anni. Aveva contratto il Covid-19 ed era finito in terapia intensiva lo scorso 8 agosto. Dopo 10 giorni di lotta per sopravvivere, si è dovuto arrendere lo scorso giovedì 19 agosto.

Sonny Chiba è nato a Fukuoka, in Giappone, il 23 gennaio del 1939. Fin da giovanissimo mostra il suo interesse per il mondo dello spettacolo, ma anche per le arti marziali.

Quelle arti marziali che tanto amava e che tanto aveva studiato, lo portarono ad unire queste sue tecniche con il cinema.

Con una cintura nera conquistata, dagli anni ’70 in poi ha iniziato a recitare in svariati film di genere Thriller ed azione, nei quali le protagoniste erano quasi sempre le arti marziali. Aprì perfino una scuola di attori specializzati nelle suddette arti di combattimento, nello stesso periodo in cui il mondo stava conoscendo la grandezza di Bruce Lee.

Ne ha vinte tante di battaglie Sonny Chiba. È riuscito ad oltrepassare anche i confini del Giappone e dell’Asia, approdando con grande successo negli Usa e in tutto il resto del mondo. Ma l’ultima, purtroppo l’ha persa.

Qualche settimana fa aveva contratto il Coronavirus e lo scorso 8 agosto era finito nel reparto di terapia intensiva. Complicazioni ai suoi polmoni, ne hanno decretato il decesso ieri, giovedì 19 agosto.

Sonny Chiba in Kill Bill

I ruoli che hanno reso famoso Chiba praticamente in tutto il mondo sono principalmente due. Ha avuto una piccola parte in uno dei film di Fast and Fuorious, “Tokyo drift”.

Ma soprattutto, a volerlo fortemente e ad ottenere un grande risultato con lui, è stato il grande Quentin Tarantino. Il regista lo ha più volte definito come il miglior attore che abbia mai recitato in film di arti marziali.

Il suo ruolo di Hattori Hanzo in Kill Bill, ne è la chiara dimostrazione.

In quel caso impersonava un maestro fabbro che forgiava le migliori spade del pianeta. Spade che erano ricercate dagli altri personaggi del film per ottenere le loro vendette.