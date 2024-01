Lutto nel mondo del cinema e del piccolo schermo nella giornata di ieri che, ha segnato migliaia di fan della famosa e giovane attrice. Un vero e proprio mistero al quale gli agenti della polizia proseguono le indagini senza sosta cercando di capire cosa sia realmente accaduto a lei e al suo compagno che, ha perso la vita insieme a quest’ultima nella propria abitazione.

Aveva solo 43 anni la giovane attrice che, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso la vita all’interno della casa. A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico della coppia che, dopo ore nel quale entrambi non rispondevano alle chiamate ha deciso di avvisare la polizia.

È proprio quest’ultima insieme ad una squadra di Vigili del Fuoco ad entrare nel loro appartamento confermando così la triste tragedia. Ecco di chi stiamo parlando e i dettagli scoperti per ora.

Lutto nel mondo del cinema: L’attrice Jesse Jane e il suo fidanzato trovati in casa senza vita

Ad essere trovata senza vita insieme al suo fidanzato è la giovane Jesse Jane, conosciuta come una delle iconiche attrici di film per adulti degli anni 2000. Il suo vero nome era Cindy Taylor che, fin da giovane aveva deciso di entrare nel mondo del cinema diventando famosa in un primo momento come modella e poi come volto iconico di film per grandi.

La sua prima scena venne girata insieme a Jessica Drake all’interno del film “No Limits” del 2003. Da quel momento in poi sono tanti i film che l’hanno vista protagonista o anche solo comparsa, diventando famosa nell’ambito delle scene per adulti.

La sua scomparsa resta per ora un vero e proprio mistero come quella del suo compagno, entrambi trovati privi di vita all’interno della sua abitazione dopo l’allarme lanciato da uno dei loro amici. È proprio quest’ultimo dopo ore ad aver chiamato la Polizia che, entrata in casa ha così fatto l’amara scoperta.