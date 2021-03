È morta Elsa Peretti

Partita da Firenze, ha letteralmente conquistato l’intero mondo della moda. Lo scorso 18 marzo, nella sua casa di San Martì Vell, in Spagna, si è spenta all’età di 80 anni Elsa Peretti, leggendaria modella e designer italiana. È nota per essere stata una delle disegnatrici di gioielli di punta di Tiffany e Co. Alcune delle sue opere, sono tuttora custodite ed esposte all’interno del British Museum di Londra.

Nata a Firenze e figlia del petroliere Ferdinando Peretti, Elsa ha vissuto ben poco nel capoluogo toscano. Infatti, si traferì prima a Roma e poi a Zurigo per studiare. Iniziò a lavorare prima come insegnate di italiano, poi come maestra di sci in Svizzera.

Nel 1963 si trasferì a Milano dove, per la prima volta, si avvicinò al mondo che la renderà leggenda. Si laureò prima in interior design e poi lavorò per il famoso architetto Dado Torrigiani.

Elsa Peretti e il suo trasferimento a New York

Nel frattempo, la sua straordinaria bellezza e il suo incredibile talento, le permisero di avvicinarsi anche al mondo della moda, attirando su di sé le attenzioni dell’agenzia di moda Wilhelmina Modeling. Agenzia che le consigliò di trasferirsi oltreoceano, a New York. Era il 1968.

Negli Stati Uniti Elsa Peretti si ambientò immediatamente, diventando presto una delle modelle di punta del designer Halston. Divenne nota anche la sua vita mondana. Era infatti un habitué dello Studio 54, locale frequentato insieme a Andy Warhol e Liza Minnelli.

Contemporaneamente alla sua attività da modella, Elsa inizio a muoversi altrettanto bene anche nell’arte del design di gioielli. Sono innumerevoli gli stilisti per i quali lavorò, fino a che non approdò in quella casa che l’ha resa famosa in tutto il globo, Tiffany e Co.

Per la nota casa di moda e di gioielli, la designer italiana ha disegnato oltre trenta collezioni, molte delle quali finite in alcuni tra i maggiori musei del mondo.

Elsa Peretti si è spenta lo scorso giovedì nella sua casa di San Martì Vell. Quel borgo isolato in Catalogna nel quale aveva deciso di vivere e che aveva ristrutturato quasi completamente.

Ad annunciare la sua dipartita, è arrivata una nota sui canali ufficiali della fondazione da lei stessa creata, la Nando and Elsa Peretti Foundation.