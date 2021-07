Lutto nel mondo della moda: l’attore e modello è morto a soli 23 anni

In queste ore il mondo della moda sta vivendo un vero lutto. Daniel Mickelson, noto modello e attore nel film The Killer Clown Meets the Candy Man è morto a soli 23 anni. Le cause della scomparsa prematura del giovane non sono ancora state rese pubbliche. Molti sono stati coloro che hanno espresso cordoglio per la morte del giovane.

Domenica 4 luglio, mentre gli Stati Uniti festeggiavano la festa dell’indipendenza, un terribile lutto ha colpito il mondo della moda. Come annunciato da sua sorella Meredith, Daniel Mickelson è morto a soli 23 anni. Ancora da chiarire le cause della morte; si attendono con ansia i risultati dell’autopsia.

Queste sono state le parole con cui la sorella di Daniel, Meredith, ha annunciato la morte del giovane 23enne:

Il mio cuore è in frantumi e scrivere queste parole mi sembra così sbagliato, non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore.

E continuando con il suo messaggio Meredith scrive:

Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Conoscerlo significava amarlo. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita.

Lutto per la morte di Daniel Mickelson, chi era e cosa faceva il modello

Da poco aveva lanciato un suo brand di abbigliamento. Oltre ad essere un affermato modello, Daniel Mickelson si era anche lanciato nel mondo della recitazione. Aveva infatti recitato in una mini serie, Mani, oltre che essere apparso nel film horror The Killer Clown Meets the Candy Man.

Molti sono stati coloro che hanno espresso cordoglio per la morte del giovane Daniel. Tra questi Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che ha voluto salutare il 23enne con queste parole: