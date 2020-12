Lutto nel mondo della musica: 2020 ha portato via un’altra leggenda

Se ne va un altro pezzo importante della musica italiana. È morto per complicazioni da Coronavirus Erminio Pepe Salvaderi, chitarrista, tastierista e fondatore dei Dik Dik. Ad annunciare la sua scomparsa gli altri componenti della band, Petruccio e Lallo, che sulla loro pagina Facebook ufficiale hanno salutato Erminio. Ora – si legge – va a suonare con gli angeli e li lascia a piangerlo e ricordarlo in eterno.

Pepe Salvaderi: la dedica dei Dik Dik

Consapevoli della sua innata ironia pensano lo abbia fatto così senza nemmeno avvertirli affinché suonassero le loro canzoni ancora più forte, talmente forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con lui ad ascoltarli.

L’essenza del complesso

Non lo hanno perso e non lo perderanno mai – continua il messaggio – perché è e sarà sempre dentro di loro e gli promettono una cosa: l’ultimo lavoro, quello che ha voluto tanto, non andrà perduto. Viene a mancare un fratello, un amico, un magnifico musicista. Ma è un arrivederci: si incontreranno in sogno, hanno concluso.

Pepe Salvaderi ha fondato i Dik Dik nel 1965 e da quel momento in poi la band (o il complesso, come all’epoca si era soliti definirli) ha conquistato parecchi successi come con il brano L’isola di Wight del 1970. Pepe Salvaderi ne costituiva l’essenza, la colonna portante e dalla chitarra ritmica passava alla tastiera, prestandosi di frequente pure al ruolo di voce secondaria.

Il tweet di Enrico Ruggeri

Tanti messaggi di cordoglio sono pervenuti all’indirizzo del cuore pulsante dei Dik Dik. Tra questi anche quello di Enrico Ruggeri che parte della notorietà ottenuta dai suoi Decibel la deve proprio al gruppo di Salvaderi.

Pepe Salvaderi: il contributo all’affermazione dei Decibel

I Dik Dik – riporta Enrico Ruggeri su Twitter – furono coloro che portarono il nastrino dei Decibel alla loro prima etichetta. Incisero il primo disco con Pepe Salvaderi sempre presente in studio, con Giancarlo e Joe Vescovi. Ovunque egli sia, il cantautore gli manda un abbraccio.