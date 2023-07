Una malattia che in poco tempo l'ha portata via dall'affetto di tutti coloro che l'amavano, Sabrina Giambartolomei aveva soltanto 50 anni

Il mondo dello spettacolo è a lutto per l’improvvisa ed inaspettata scomparsa di Sabrina Giambartolomei, conosciuta produttrice ed organizzatrice d’eventi, nonché migliore amica di Maria Grazia Cucinotta.

Sabrina Giambartolomei si è spenta per sempre a soli 50 anni, tra le mura dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Era stata ricoverata, come ha spiegato il Primo Cittadino di Nepi, comune di nascita della produttrice, dopo la diagnosi di una malattia che non è riuscita a sconfiggere e che in poco tempo l’ha strappata all’amore dei suoi cari.

La donna era molto conosciuta e l’intera comunità è ancora incredula dinanzi alla notizia. L’ultimo addio a Sabrina verrà celebrato oggi, alle 16:30 al Duomo di Nepi.

Sabrina Giambartolomei e lo straziante post dell’amica Maria Grazia Cucinotta

Era un’amica, la migliore, una delle persone più importanti nella vita di Maria Grazia Cucinotta. Ha pregato e sperato di ricevere la notizia delle sue dimissioni e di rivederla, per riabbracciarla, come sempre.

Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte… Invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dove lasci tutti con un vuoto infinito. Sabrina amore mio, amica del cuore. Sabrina tvb per sempre.

I post d’addio

Sono numerosi i post di addio apparsi sui social, come ultimo saluto ad una donna straordinaria, che sarà ricordata per sempre per il suo talento e i suoi sorrisi. Anche il Sindaco di Nepi ha pubblicato un post sui social, per stringersi al dolore della famiglia della donna e inviare il suo cordoglio a nome dell’intera comunità.