Gravissimo lutto per Caterina Caselli, il marito Piero Sugar è morto all’età di 85 anni. L’uomo, che ha lavorato per anni fianco a fianco con la famosa cantante italiana di “Non è l’età” e altri successi del passato, si è spento nella sua casa di Milano. I funerali si svolgeranno lunedì 13 giugno alle 14.45 presso la basilica di San Marco nella città meneghina.

Piero Sugar era nato a Milano il 7 febbraio del 1937. Suo padre era Ladislao Sugar, che aveva fondato le Messaggerie Musicali. Da qui era nata nel 1959 la Compagnia Generrale del Disco, fondata da Teddy Reno, da cui poi è partita l’avventura della Cgd-Sugar.

A metà anni Sessanta, Piero Sugar è diventato amministratore delegato e vice presidente della compagnia, che grazie al suo impegno e al suo lavoro costante e appassionato ha dato i massimi risultati, contribuendo anche a far crescere e conoscere nel mondo la musica italiana.

Caterina Caselli ha ottenuto il successo nel mondo della musica proprio grazie alla Sugar, che l’ha lanciata nel 1966 con il celebre brano “Nessuno mi può giudicare”. Quattro anni dopo, Piero Sugar e Caterina Caselli, rispettivamente a 33 e 24 anni, si sposano.

Nel 1971 la coppia ha avuto un bambino, Filippo Sugar, che oggi è amministratore delegato del gruppo di famiglia, una famiglia fortemente legata al mondo della musica nazionale. Dal 2015 al 2018 è stato anche presidente del consiglio di gestione della SIAE.

Dopo i concerti, mi ritrovavo da sola in albergo. Cosa avrei dato per uscire con i miei amici. Poi mi sono innamorata di Piero e tutto è cambiato.

Così tempo fa Caterina Caselli parlava del compagno di una vita, a cui era legata non solo per lavoro, ma anche per un profondo amore. Ancora la moglie, rimasta vedova non ha lasciato dichiarazioni sul grave lutto che l’ha colpita.