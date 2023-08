Per la polizia non ci sono più dubbi, si tratta di femminicidio

La polizia non ha più dubbi sul caso del decesso di Luz Mery Tristan. Si è trattato di un femminicidio. La famosa campionessa di pattinaggio ha perso la vita per mano del fidanzato Andres Gustavo Ricci. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in Colombia. Subito sono scattate le indagini e i sospetti sono immediatamente caduti sul suo compagno.

L’ex campionessa di pattinaggio aveva 60 anni. Ha perso la vita per mano del fidanzato in Colombia. Il suo corpo privo di vita è stato trovato sabato scorso nella sua casa dagli agenti della polizia metropolitana di Cali.

Gli agenti avevano raggiunto quell’abitazione per alcune segnalazioni dei vicini di casa che parlavano di una lite domestica. Il fidanzato di 58 anni, Andres Gustav Ricci, aveva ancora l’arma in mano quando gli agenti gli hanno fatto scattare le manette ai polsi.

L’uomo, al momento dell’arresto, era sotto l’effetto di alcol. I vicini di casa hanno subito chiamato gli agenti di polizia, che hanno prontamente raggiunto la casa dopo le segnalazioni arrivate in stazione.

Purtroppo, però, quando hanno raggiunto la casa per l’ex pattinatrice non c’era più niente da fare. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, parlando fin da subito di femminicidio. La veglia funebre si terrà nel centro sportivo che porta il suo nome, che lei aveva fondato nel 2006.

Chi era Luz Mery Tristan

Luz Mery Tristan era un’ex pattinatrice colombiana, campione del mondo nel 1990. Era fidanzata da tempo con l’imprenditore del settore automobilistico Andrés Gustavo Ricci Garcia.

Abitava in un complesso residenziale nella zona di El Mameyal, vicino alla collina di Cristo Rey, nel nord-ovest della città di Cali. La donna aveva deciso di sposare il suo fidanzato, come raccontato da un testimone. Non si sa per quale motivo l’uomo abbia aggredito la compagna con tanta ferocia, colpendola cinque volte con un’arma da fuoco. Purtroppo non ha avuto scampo.