Madonna di Campiglio, incidente sugli sci: morta 25enne Dramma a Madonna di Campiglio, una 25enne mentre era impegnata in una discesa sugli sci è caduta ed ha battuto la testa. Purtroppo questa mattina la ragazza è morta.

La ragazza si chiamava Cristina Cesari e nelle scorse ore è morta dopo aver riportato gravissimi traumi durante una terribile caduta mentre si trovava sugli sci a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige.

Subito dopo l’incidente, sul posto erano arrivati i soccorritori ed erano riusciti a tenerla in vita, con un elisoccorso è stata ricoverata nell’ospedale di Trento ma questa mattina i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale.

Doveva essere una tranquilla e divertente giornata in montagna per Cristina, ma purtroppo questa vacanza si è trasformata in tragedia.

La 25enne aveva origini marchigiane e stava trascorrendo alcuni giorni a Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige, l’impatto mortale è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 13 febbraio, verso le ore 12:30.

La ragazza era originaria di Civitanova nelle Marche e stava sciando insieme ad un gruppo di amici lungo una pista nera nel comprensorio dello spinale. I motivi della caduta sono tutti da accertare, pare che avrebbe perso il controllo degli sci e sia andata fuori pista a forte velocità schiantandosi dopo un volo di 10 metri in una zona in cui la neve era molto compatta, come ad un ghiaccio.

In seguito al devastante impatto, la 25enne è rimasta a terra esamine. Sul posto sono arrivati i soccorsi e Cristina era ancora in vita. Ma nonostante tutti i tentativi di salvarle la vita, stamattina i medici hanno dovuto dichiarare la morte cerebrale.

Quando è stata soccorsa, la 25enne era priva di sensi e in arresto cardiaco ma grazie alle manovre rianimatorie, i soccorritori sono riusciti a tenerla in vita, poi dopo essere trasportata in elicottero presso l’ospedale di Trent, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.

Cristina è morta questa mattina senza mai riprendere conoscenza, questa drammatica notizia, ha sconvolto gli amici che erano insieme a lei in vacanza, ma anche tutta l’intera tutta la comunità civitanovese dove la ragazza era conosciuta.