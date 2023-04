In Australia due giovani vite si piangono per un terribile errore compiuto su una strada di una delle principali città. Madre e figlio sono deceduti in un incidente a Sydney, mentre la figlia più piccola lotta in ospedale tra la vita e la morte. Una famiglia completamente distrutta in pochissimi secondi, per un evento che poteva essere evitato.

La bimba di 3 mesi si trova ricoverata in ospedale dopo l’incidente che ha causato il decesso della mamma e di suo fratello. Katrina Prahastono, una donna di 34 anni, e suo figlio Kai, di soli 2 anni, hanno perso la vita sul SUV sul quale viaggiavano.

L’auto è andata a scontrarsi contro un camion di cemento nelle corsie in direzione nord dell’autostrada Hume, a Menangle Park, verso le 11:20 di lunedì 27 marzo scorso. La figlia di 3 mesi è stata miracolosamente estratta viva e portata in aereo al Westmead Hospital, dove rimane in condizioni critiche.

Penso che sia difficile pensare che qualcuno possa sopravvivere a quel relitto.

Queste le parole di uno dei primi soccorritori arrivati sul luogo del sinistro. L’auto della donna ha improvvisamente virato verso le corsie in direzione nord dell’autostrada. A quanto pare alcuni testimoni hanno detto che la donna avrebbe tentato di fare un’inversione a U. Il camionista di 48 anni non ha potuto far nulla per evitare l’impatto. Anche lui è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Madre e figlio deceduti in un incidente a Sydney: un tragico errore la causa del decesso

La comunità si stringe alla famiglia distrutta dal dolore. Si chiede di pregare per la piccola bambina di pochi mesi, nella speranza che possa sopravvivere.