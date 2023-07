La madre non riusciva a rassegnarsi alla separazione con il compagno, ha ucciso i suoi 3 figli e poi si è tolta la vita

Un’altra storia drammatica che ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Pochi giorni fa una madre ha messo fine alla vita dei suoi figli e poi ha scelto di farla finita.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio dello scorso 20 luglio, quando un agente della polizia era di pattuglia e stava guidando davanti ad una casa in Oklahoma. La sua attenzione è stata catturata da una finestra che improvvisamente è andata in frantumi. Quando ha capito che si era trattato di uno sparo, ha chiesto rinforzi ed è sceso dalla vettura per indagare. Una madre si era chiusa dentro con i suoi tre figli. Bruce 6 anni, Billy 9 mesi e Noe 11 anni.

Prima che gli agenti potessero intervenire, la donna ha messo fine alla vita dei suoi figli e poi ha rivolto l’arma su se stessa ed ha aperto il fuoco.

Brandy McCaslin, questo è il nome della donna, non riusciva ad accettare la separazione con il padre del suo terzo figlo, Billy Jacobson. L’uomo non riesce ancora a realizzare quello che è accaduto, sapeva dello stato della sua ex, ma mai avrebbe immaginato che sarebbe potuta arrivare a compiere un gesto del genere, togliere la vita a tre anime innocenti.

A gennaio ha cercato di togliersi la vita e la nostra storia è finita in tribunale. Il sistema mi ha deluso. L’hanno aiutata e le hanno permesso di vedere i bambini. Se avessero fatto una scelta diversa, mio figlio in questo momento sarebbe tra le mie braccia.

La madre non ha avuto un’infanzia facile, è stata cresciuta da sua nonna, dopo la morte della madre, della sorella e dei suoi zii, scomparsi a causa di cancro, overdose e suicidi.