Maestra lascia cuscino nella culla, Emma perde la vita La maestra del nido lascia il cuscino nella culla e la neonata perde la vita. Ecco cosa è venuto fuori dalle indagini..

Le maestre lasciano un cuscino nella culla e la piccola Emma, perde la vita mentre è all’asilo. Un evento terribile, che ha sconvolto la famiglia, ma anche tutti i loro conoscenti. In questo periodo si sta tenendo il processo, per la bimba che è andata via da questo mondo a soli cinque mesi.

E’ un momento difficile e doloroso per i suoi genitori, chiamati Jessica e Corey Elmquist, che stanno lottando per avere giustizia, dopo la loro grande perdita.

La piccola Emma è nata nell’ottobre del 2017, tutti i suoi familiari erano al settimo cielo per questa nascita così speciale. E’ stato magico per tutti.

I genitori, quando hanno deciso di mandarla al nido, hanno girato a lungo, poiché volevano trovare delle persone competenti e soprattutto che sapevano come gestire dei neonati.

Dopo diverse difficoltà, hanno deciso di portare la piccola Emma alla Early Learning Center, in Texas. A marzo 2018, però, la mamma ha ricevuto la chiamata che nessun genitore dovrebbe mai ricevere.

Le insegnanti hanno chiamato Jessica e l’hanno informata che la sua bimba stava soffocando. Ovviamente la donna, è arrivata subito nell’istituto e lì, ha visto che c’erano molti medici, che stavano provando a rianimare la piccola, prima di trasportarla in ospedale.

Una volta arrivata in pronto soccorso, il cuore di Emma ha cessato di battere per sempre e tutti i tentativi dei dottori, sono risultati vani. In base alle scoperte emerse nelle indagini, le insegnanti avevano lasciato un cuscino nella culla ed è proprio quest’ultimo ad averle causato il decesso.

Durante il processo, che si sta tenendo negli ultimi giorni e secondo le norme di sicurezza, previste dallo Stato, quel cuscino non doveva stare nella culla. Inoltre, il Dipartimento per i servizi famigliari, ha scoperto che quella scuola viola diversi standard di misure di sicurezza.

Un evento davvero terribile, che ha sconvolto tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

