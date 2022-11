Mai parlare male dell’altro genitore davanti ai figli dopo il divorzio: coppia di Verona firma un contratto

Prima regola quando una coppia si separa: mai parlare male dell’altro genitore davanti ai figli dopo il divorzio. Un comportamento che ogni persona adulta dovrebbe adottare, per il benessere dei bambini e dei ragazzi che in una separazione non hanno colpe. Ma una coppia di Verona ha deciso di firmare un contratto per evitare problemi di sorta.

Fonte foto da Pixabay

I figli in una separazione non hanno colpe e devono essere messi nelle condizioni di non avere problemi a causa della decisione dei genitori. Difficile la situazione quando il divorzio avviene in un clima teso e mamma e papà litigano di continuo. Spesso si usano proprio i bambini, parlando male dell’altro e mettendoli contro l’ex.

Una coppia di Verona, per creare un clima disteso e sereno dopo il divorzio, ha deciso di sottoscrivere un contratto approvato dal Tribunale. Dopo il divorzio già concordato hanno scritto tutto quello che riguarda l’educazione dei figli e anche una clausola sul fatto che non bisogna parlare male dell’altro di fronte ai piccoli.

Nel contratto ci sono informazioni riguardo alla crescita e all’educazione dei figli. Si parla di pediatra, religione, feste di compleanno e anche del fatto che in loro presenza non devono essere fatte battute o dette cose cattive nei confronti dell’ex.

I due medici quarantenni hanno divorziato nel 2020 e hanno cercato di separarsi senza lasciare strascichi nella vita dei figli, ancora piccoli. Rischiavano di finire ai ferri corti, così hanno deciso di affidarsi a due psicologi che li hanno aiutati a redigere il contratto di 8 pagine per il bene dei figli.

Fonte foto da Pixabay

Dopo il divorzio mai parlare male dell’altro genitore. E altre regole da sottoscrivere in un contratto

I genitori, con il contratto avvallato anche dal Tribunale Civile, si impegnano a essere collaborativi, a informare tempestivamente l’altro genitore su scuola, salute e sicurezza e soprattutto non si deve parlare male di fronte a loro dell’ex.

Fonte foto da Pixabay

Nel contratto tutto è stabilito, in quello che è già stato definito un patto genitoriale da stipulare subito dopo la separazione per evitare litigi di fronte ai bambini, per ogni aspetto che riguarda la loro vita.