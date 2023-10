Era padre di tre figli e aveva una grande passione, i lanci in deltaplano. Proprio durante un volo Maksymilian Pora ha perso la vita. Ha avuto dei problemi in fase di atterraggio

Era padre di tre figli Maksymilian Pora e viveva con la sua famiglia a Levico. Aveva una grande passione, che purtroppo ne ha causato il decesso. L’uomo, infatti, ha perso la vita mentre volava in deltaplano. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, avrebbe avuto dei problemi in fase di atterraggio. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati non hanno potuto far niente per salvare la sua vita.

Maksymilian Pora era un uomo di 40 anni di origini polacche. Si era trasferito da bambino con la famiglia in Trentino e viveva a Levico Terme, in provincia di Trento. Sabato pomeriggio aveva deciso di fare un giro in deltaplano, la sua più grande passione.

Il 40enne era partito intorno alle ore 14 di sabato 14 ottobre 2023 da Vetriolo. Dopo un breve volo, aveva iniziato le manovre di atterraggio. Ma qualcosa non è andato come doveva. Il velivolo ha perso improvvisamente quota finendo velocemente al suolo in località Pestarelle, a Barco di Levico.

L’uomo è finito al suolo insieme al suo deltaplano nel punto di atterraggio dove tutti si ritrovano a fine volo. Subito i presenti hanno lanciato l’allarme e i sanitari hanno raggiunto prontamente con un’ambulanza il luogo dello schianto, insieme ai vigili del fuoco di Levico.

Un’equipe medica d’emergenza ha raggiunto il punto di atterraggio con un elicottero, mentre i soccorritori cercavano di rianimare il padre di famiglia. Senza successo, però: le ferite riportate erano troppo gravi.

Maksymilian Pora aveva il brevetto da circa un anno: il deltaplano era la sua grande passione

Luca Frisanco, ex presidente e membro del direttivo di Volo Libero Trentino, club di parapendisti e deltaplanisti che volano in zona, spiega: