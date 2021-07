Non si fermano le polemiche su Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa perché omosessuale e aiutata con una raccolta fondi ora dovrà fare i conti anche con il Codacons. Tuttavia, sembra che l’animo magnanimo e comprensivo della giovane sia improvvisamente sparito.

Sulle sue Instagram Stories ha infatti pubblicato delle frasi che fanno pensare che la ragazza sia in cerca di vendetta. Per prima cosa la giovane ha pubblicato un post molto generico.

Poi però, si capisce che il destinatario di cotanta rabbia è l’allevatore che le ha venduto il cucciolo di cane da 2.500 euro. L’uomo aveva infatti dichiarato di donare i soldi in beneficenza, ma Malika incalza:

In questi giorni vi siete divertiti tutti a spu****armi, da lunedì inizierò a divertirmi io. Voglio iniziare anticipatamente con una piccola chicca di uno dei tanti che mi sta sme**ando passando da buon samaritano. Ecco il primo buon samaritano, l’articolo lo potete cercare completo. E per quale motivo il signore Gherdovic ha deciso di donare in beneficenza soltanto adesso nonostante fosse a conoscenza già da un mese di chi fossi?.