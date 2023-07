Malore mentre nuota nel lago: donna perde la vita davanti alla figlia 16enne, colpita anche lei da malore

Ad Anguillara Sabazia una donna ha un malore mentre nuota al lago, a soli 42 anni. Si stava godendo una giornata di relax sul Lago di Martignano, insieme alla figlia di 16 anni, anche lei colpita da un malore mentre si trovava in acqua con la madre. Purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare, mentre la figlia adolescente è stata immediatamente trasportata in ospedale per le prime cure del caso.

Nella giornata di domenica 2 luglio 2023 la donna di 42 anni si trovava ad Anguillara Sabazia, a godersi un po’ di fresco e di relax insieme alla figlia di 16 anni e alla nipote di 3 anni. Mente stava facendo il bagno, però, ha avuto un malore.

La donna era in acqua con la figlia adolescente e con la nipote, quando improvvisamente si è sentita male. Gli altri bagnanti che hanno assistito alla scena l’hanno subito soccorsa, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Nonostante l’intervento tempestivo degli altri bagnanti, la donna non ce l’ha fatta. I presenti hanno anche soccorso la figlia di 16 anni, anche lei colpita da malore come la madre, mentre si trovava nelle acque del lago.

La figlia di 16 anni della donna deceduta è stata immediatamente trasportata in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova tuttora ricoverata. Non sarebbe, per fortuna, i pericolo di vita. La nipote di 3 anni, invece, è stata affidata al compagno.

Malore mentre nuota nel lago: per una donna di 42 anni non c’è stato niente da fare

I Carabinieri di Anguillara hanno subito avviato le indagini, per capire cosa possa essere successo sia alla donna di 42 anni, sia alla figlia di 16 anni, entrambe colpite da malore in acqua, praticamente nello stesso momento.

Gli inquirenti hanno già disposto un’autopsia sul corpo della 42enne. I risultati potranno essere utili a capire cosa è successo. Così come il racconto della figlia 16enne.