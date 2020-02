Maltempo, domani scuole chiuse in Toscana Domani martedì 4 febbraio, molte scuole d'Italia resteranno chiuse per maltempo, soprattutto in Toscana. Vediamo l'elenco città per città:

Domani martedì 4 febbraio, molte scuole d’Italia resteranno chiuse per maltempo, soprattutto in Toscana. Vediamo l’elenco città per città: È allerta arancione in Toscana per il vento e il maltempo, alcuni comuni di questa regione hanno deciso di sospendere le lezioni per domani martedì 4 febbraio. In effetti, le previsioni meteo delle prossime ore prevedono che in alcune regioni del nostro Paese ci saranno condizioni di maltempo. A preoccupare sono soprattutto i venti forti che soffieranno con raffiche di oltre 90 km orari e possono provocare mareggiate con onde altissime. Nella giornata di domani martedì 4 febbraio potranno manifestarsi delle vere e proprie tempeste di vento e raggiungeranno l’apice nelle giornate di mercoledì 5 febbraio e giovedì 6. Per questo motivo alcuni comuni d’Italia hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per evitare di mettere a rischio la sicurezza degli studenti. La regione che sarà più colpita è proprio la Toscana e già da domani è prevista l’allerta arancione. La Protezione Civile regionale ha emesso il codice arancione per vento dalle 8 alle 18 di domani soprattutto sull’arcipelago e la Costa livornese e grossetana, mentre sul resto della regione, l’allerta è gialla dalla Versilia fino a tutta la Costa Livornese, dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani. Alcuni sindaci dell’Isola D’Elba hanno deciso di tenere chiuse le scuole vista l’allerta meteo, sono quelle della Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Azzurro e Campo nell’Elba. Nel comune di Portoferraio in particolare, oltre alle scuole resteranno chiusi anche gli impianti sportivi, le strutture cimiteriali ed i giardini pubblici. Anche Porto Azzurro ha preso questa decisione pubblicando sulla pagina Facebook del Comune un avviso per tutti i cittadini: “Per il giorno di Martedì 4 febbraio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado (materna, elementare e medie) e degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, oltre alla chiusura del teatrino ‘delle suore'”. È allerta meteo anche su tutta la Campania e la Sardegna.