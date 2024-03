Maltempo in Italia, nuovi avvisi di allerta meteo in 12 regioni: le aree interessate nel dettaglio

Per questo nuovo flusso di perturbazioni in arrivo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla su 12 regioni. Tutti i dettagli.

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni non accenna a placarsi. Anzi, la perturbazione che ha raggiunto il nostro Paese durante lo scorso weekend continuerà a far sentire i suoi effetti anche nella giornata di martedì 12 marzo, con nuovi avvisi di allerta meteo.

Le regioni più colpite saranno però quelle Centro-meridionali peninsulari, dove sono previste precipitazioni intense, temporali con grandine. Previste anche delle nevicate sugli Appennini ma oltre i 1300-1400 metri.

Per questo genere di perturbazioni in arrivo, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla su 12 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Di seguito indichiamo le aree interessate dall’allerta meteo nel dettaglio, regione per regione. Gli elenchi sono anche suddivisi per tipologia di allerta.

Ordinaria criticità, allerta meteo gialla, rischio idraulico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio temporali

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Passando alle previsioni del meteo nel particolare, nella giornata di martedì 12 marzo, sono previste nuvole e tempo instabile con piogge, rovesci e temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Nel resto d’Italia, la situazione sarà più tranquilla con ampie schiarite, soprattutto al mattino nel Nord Italia.

Le temperature massime saranno in rialzo al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, mentre si prevede un calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. I venti saranno tesi di Maestrale sulle Isole Maggiori e sul Tirreno, fino a forti in Sardegna e Canale di Sicilia; deboli altrove.