Maltempo in Italia, scatta l’allerta meteo domenica 22 settembre: le Regioni interessate

Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato il bollettino di allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali per domani, domenica 22 settembre

Si prevede per le prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a causa di una nuova perturbazione che porterà un aumento della nuvolosità e delle precipitazioni sui settori occidentali.

allerta meteo per domenica 22 settembre

Nel quadro di questa evoluzione metereologica, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato per domani, domenica 22 settembre, il bollettino di allerta meteo arancione e gialla per alcune regioni.

Maltempo, allerta meteo: le regioni a rischio

Sulla regione Emilia-Romagna, interessata nei giorni scorsi da una forte alluvione, è stata proclamata l’allerta arancione. In altre tre regioni, invece, è stata disposta l’allerta gialla. Ovvero, in alcuni settori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia.

Per la giornata di domani, domenica 22 settembre, la Protezione Civile e l’Arpae hanno disposto l’avviso di allerta arancione per una parte dell’Emilia-Romagna.

Pur non essendo previsti fenomeni metereologici di particolare intensità, resta comunque alto il livello di allerta per possibili frane nella pianura bolognese, ravennate e ferrarese. Le condizioni idrogeologiche di questi settori sono considerate particolarmente fragili in seguito alla portata eccezionale di piogge verificatasi nei giorni scorsi.

maltempo in aumento

Continua il lento ma graduale esaurimento delle piene dei corsi d’acqua del settore centro-orientale. L’allerta meteo arancione riguarda, in particolare, le difficoltà legate allo smaltimento delle acque esondate dai vari corsi d’acqua che gravano sulle zone di pianura.

Previsioni meteo per domani, domenica 22 settembre

Sin dalle prime ore del mattino di domani, domenica 22 settembre, si prevedono temporali anche a carattere di rovescio sulla Sardegna.

Con il trascorrere delle ore la nuvolosità aumenterà di intensità al Nord-Ovest, sulla Sicilia e, nella seconda parte della giornata, sulle restanti regioni.

piogge in arrivo

È previsto in serata un aumento delle precipitazioni anche all’estremo Nord-Ovest, alle regioni centrali tirreniche e alla regione Campania. Si prevede un lieve calo delle temperature massime in Sardegna, senza particolari variazioni altrove. Si toccheranno i 27/28 gradi al Sud e sulla Sicilia.