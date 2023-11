A causa del maltempo in Toscana, tre persone hanno perso la vita, mentre molte famiglie hanno dovuto lasciare la propria abitazione. L'allerta continua per la giornata di oggi

A causa del maltempo in Toscana, che ha iniziato a interessare diverse parti della regione nella giornata di giovedì 2 novembre 2023, ha provocato il decesso di tre persone. Molte famiglie hanno dovuto lasciare le loro case, perché a rischio in seguito all’esondazione di fiumi e torrenti. L’allerta continua anche nella giornata di venerdì, con la piena dell’Arno prevista a Firenze per le ore 12.

Il maltempo che dalla serata di giovedì 2 novembre ha sconvolto la Toscana ha causato molti danni. Le strade sono diventate fiumi, molte case e anche gli ospedali sono allagati. Tre persone hanno perso la vita. Mentre il governatore Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale.

L’allerta continua anche nella giornata di venerdì 3 novembre, spostandosi nelle zone più interne della regione. Alle ore 12 è attesa la piena del fiume Arno, mentre continua a piovere intensamente su tutta la regione. Oltre alle tre persone che hanno perso la vita, ci sarebbero anche tre dispersi.

Le tre persone che hanno perso la vita in Toscana, a causa del forte maltempo che si è abbattuto in molte parti della regione, sono tre anziani che sono stati sorpresi dalla piena di fiume e torrenti nella propria abitazione e in due residenze per anziani, a Montemurlo e Rosignano.

A Montemurlo, in provincia di Prato, ha perso la vita Alfio Ciolini. L’85enne si trovava al piano terra della sua casa completamente allagata in località Bagnolo. La seconda vittima è una donna ospite della RSA di Rosignano, in provincia di Livorno. La terza vittima è un’anziana deceduta a Montemurlo nella sua casa.

Maltempo in Toscana: ci sono anche tre persone che risultano disperse

Secondo quanto affermato dal direttore operativo per il coordinamento delle emergenze della Protezione Civile, Luigi D’Angelo, le tre persone di cui non si hanno notizie sono state sorprese dalle piene.

Una coppia di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, camminava su un ponte crollato. Mentre la terza persona ha preso l’auto a Campo Bisanzio e non ha più dato notizie.