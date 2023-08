Ha suscitato molte polemiche un video pubblicato da Anabel Leon su TikTok. Mentre è in travaglio, la mamma chiede al marito di salvare lei durante il parto e non il bambino. Se qualcosa fosse andato storto, lei ha chiesto al compagno di dire ai medici di pensare prima a lei e poi al piccolo che portava in grembo.

La donna, sul suo account TikTok (@anabelmoralezz), ha pubblicato un video con un messaggio diretto al marito. Durante il parto, in caso di complicazioni, lui avrebbe dovuto dire ai medici di salvare lei e non il bambino che doveva nascere.

Una richiesta che potrebbe sembrare egoista e assurda, ma in realtà non è così. La donna aveva le sue ragioni per chiederlo. Anabel Leon non voleva che l’altro figlio della coppia rimanesse senza madre. Per questo motivo ha chiesto di essere la priorità durante il parto.

A mio marito: se sto partorendo e il dottore dice che devi scegliere tra me o il bambino, per favore salvami, non voglio che Ethan cresca senza una mamma e io non voglio che tu debba crescere due bambini da sola mentre piangi anche tua moglie.

Il video è stato ripreso in sala travaglio, mentre la donna era intenta a sopportare i dolori del parto prima di far nascere suo figlio. Una musica triste accompagna il filmato, che è diventato virale, accumulando milioni di visualizzazioni in poco tempo.

Mamma chiede al marito di salvare lei e non il figlio che porta in grembo, per non lasciare orfano di madre il primogenito

Purtroppo a volte capita che qualcosa non vada bene durante il parto. E il compagno è chiamato a prendere una decisione terribile: salvare la madre o salvare il bimbo? Spesso entrambi no è possibile.

La donna ha voluto semplicemente sollevare il marito da questa decisione, pensando solo ed esclusivamente al primogenito e a lui. Ma molti hanno trovato la sua richiesta decisamente egoista.