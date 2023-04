È giallo sul caso della mamma di 30 anni trovata senza vita in casa di un amico. Il corpo è stato rinvenuto a Castel del Rio in provincia di Bologna, dove la donna, originaria dell’Abruzzo, si era trasferita insieme alla sua famiglia. La città di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti, è in lutto per questa tragica e misteriosa scomparsa.

Martina Gaeta aveva 30 anni ed era originaria di Santa Maria Imbaro, città in provincia di Chieti, in Abruzzo. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto nella casa si un amico a Castel Del Rio, in provincia di Bologna, dove la donna viveva ormai da qualche anno con la famiglia.

Per la mamma di 30 anni non c’è stato niente da fare. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Però è mistero sulle cause che hanno portato a tale evento. Sul suo corpo non ci sarebbero segni di violenza.

La Procura di Bologna ha già aperto un’inchiesta per indagare sul caso, disponendo l’autopsia sul corpo della donna di 30 anni per capire per quale motivo non è più qui accanto ai suoi amatissimi figli.

Il corpo è stato rinvenuto, ormai privo di vita, nella serata di mercoledì 12 aprile 2023. I soccorritori sono subito arrivati, ma non hanno potuto far niente per lei. I Carabinieri hanno poi avvisato la sua famiglia a Santa Maria Imbaro, città alle porte di Lanciano.

Mamma di 30 anni trovata senza vita in casa, il cordoglio sui social

Tante persone sui social hanno voluto ricordare la donna 30enne. Anche il sindaco di Santa Maria Imbaro, Maria Giulia Di Nunzio, ha espresso il suo cordoglio.

Ora le indagini proseguiranno per capire cosa è successo. Forse un malore improvviso che non le ha dato scampo l’ha portata via all’affetto dei suoi cari, che ora aspettano il via libera per poterle dare l’ultimo saluto.