Mamma di 34 anni muore improvvisamente dopo aver preparato il figlio per la scuola

Una triste vicenda che è accaduta nella contea Surrey, ma che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Una mamma di 34 anni ha perso la vita dopo aver preparato il figlio per andare a scuola.

Si chiamava Michaela Bateman. Era un giorno come un altro, la giovane mamma si era svegliata presto al mattino e poi aveva svegliato il suo bambino Geroge. Lo aveva preparato per la scuola e poi si era recata in un’altra stanza per terminare le faccende prima di uscire di casa. In pochi minuti ha accusato un malore ed è riuscita ad allertare la madre, che si trovava in un’altra camera dell’abitazione.

Dopo l’allarme, la mamma di 34 anni è stata trasportata al Frimley Park Hospital. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria, è stata colpita da un arresto cardiaco.

I medici sono subito intervenuti, cercando di rianimarla. La situazione era moto grave ed erano ben consapevoli delle poche possibilità. Ma ce l’hanno messa tutta, mentre i familiari attendevano nei corridoi nell’ospedale.

I medici non sono riusciti a salvare la mamma di 34 anni

Dopo un’ora sono stati costretti a dichiarare il decesso di Michaela Bateman.

La donna soffriva di pancreatite e, dopo il dolore, la madre credeva che si trattasse proprio della sua condizione. Mai avrebbe immaginato che non avrebbe più rivisto la sua amata figlia. I medici hanno stabilito che il suo decesso è stato causato da un’embolia polmonare.

Michaela lascia la madre, il marito e tre figli piccoli. Gli amici della giovane mamma hanno lanciato una raccolta fondi online, per aiutare i familiari a sostenere le spese del funerale e quelle future per la crescita di tre bambini. Tre bambini che hanno perso la loro mamma.

La nonna materna viveva con la figlia e i suoi nipotini, proprio per aiutare la famiglia con le spese di vita.