Un bimbo che pesa quasi 6 chili e mezzo è davvero un record. Per tutti un motivo di festeggiare una nascita da libro del Guinness. Un po’ meno per la mamma di 4 figli che ha dato alla luce questo bambino davvero grandissimo, che non sembra nemmeno un piccolo appena venuto al mondo.

Il 23 ottobre scorso Britteney e Chance Ayres hanno accolto il loro piccolo figlioletto, Sonny Ayers. Sapevano dalle ecografie che era un po’ più grandicello rispetto alla norma. Ma mai si sarebbero aspettati un bambino di 6 chili e mezzo. Di fatto è il bambino più grande nato al Cambridge Memorial Hospital in Ontario da quando l’ospedale ha iniziato a monitorare il peso dei bambini nel 2010.

Britteney Ayers ha fatto nascere Sonny, il suo quinto figlio, tramite taglio cesareo. Stava bene, anche se non sembra per niente un neonato appena venuto al mondo. Non è piccolo, proprio per niente.

Già madre di quattro figli, Britteney Ayres sapeva che il figlio sarebbe nato grande. Ma non così grande. Già due dei quattro fratelli nati prima di lui avevano un peso alla nascita non indifferente. Ma non quasi 6 chili e mezzo.

Quando Sonny è nato non solo i genitori sono rimasti senza parole, ma anche tutti coloro che erano presenti nella sala parto. Il padre ha detto : “Mai nei nostri sogni più sfrenati avremmo pensato che sarebbe stato così grande“. Mentre la mamma ammette che tutti erano sorpresi di quanto fosse grande Sonny.

La dottoressa Asa Ahimbisibwe, ostetrica e ginecologa del Cambridge Memorial Hospital, ha confermato che Sonny era il bambino più grande che avesse mai fatto nascere nella sua carriera. E lo era anche per l’ospedale.

La gravidanza è stata normale e Sonny è anche nato una settimana prima della data presunta del parto. Figuriamoci quanto sarebbe cresciuto ancora!