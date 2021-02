Omicidio di Lecce: la mamma di Eleonora, una delle vittime, scrive una lettera al papa. Il gesto e le parole del pontefice

La mamma di Eleonora Manta, la ragazza uccisa a Lecce insieme al fidanzato, l’arbitro Daniele De Santis, ha ricevuto una telefonata dal papa. La donna aveva scritto tutto il suo dolore al pontefice, in una lettera in cui raccontava come si sente una mamma privata del suo bene più grande. E sottolineando che non potrà mai perdonare il killer della figlia.

Fonte Pixabay

Papa Francesco ha chiamato la mamma della ragazza di 30 anni originaria di Secli uccisa insieme a Daniele De Santis, il suo fidanzato. Era il 21 settembre scorso quando un ragazzo ha assassinato la coppia.

La mamma di Eleonora Manta aveva scritto al pontefice una lettera. La professoressa Rossana Carpentieri il 22 gennaio scorso ha voluto inviare al papa una missiva dove esprimeva tutto il suo dolore di mamma straziata dal dolore, per chiedere a Bergoglio un po’ di conforto.

Papa Francesco non si è limitato a rispondere alla lettera, ma ha voluto chiamare la donna, come lei stessa ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno. Hanno parlato per 7 minuti “in un pomeriggio qualsiasi di un giorno qualsiasi, non me lo aspettavo”, ha detto la mamma di Eleonora.

Sua Santità è stato molto sereno, ha detto che mi è vicino. Ha ripetuto più volte: quanto è brutto quello che è successo… Mi ha ringraziato per la lettera, mi ha detto che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere.

Fonte Pixabay

La mamma di Eleonora Manta non può perdonare il suo assassino

Rossana Carpentieri è distrutta dal dolore per la morte della figlia, che una persona le ha strappato via. La donna ricorda il coraggio avuto dalla figlia, che a mani nude ha cercato di difendere se stessa e il fidanzato.

Fonte Pixabay

Antonio De Marco, il giovane che ha ucciso la coppia, è stato arrestato. E qualche giorno dopo la mamma del killer ha scritto una lettera di scuse diffusa sui mezzi di comunicazione. Aspetto che Rossana Carpentieri non ha gradito. Lei non potrà mai perdonare l’assassino di sua figlia.