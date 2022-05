Mamma dona il cuore del figlio morto in un incidente e incontra il ragazzo che lo ha ricevuto

Questa è una storia che ha commosso tutti quanti. Mamma dona il cuore del figlio morto in un incidente stradale. E un giorno decide di incontrare il ragazzo che è tornato a vivere proprio grazie al gesto di generosità e di altruismo. Si sente come se suo figlio fosse tornato a vivere nel petto di un altro giovanissimo.

Fonte foto da Pixabay

Nicholas aveva 25 anni quando è morto a causa di un incidente stradale. A settembre del 2020 la sua mamma, Maria Peters Clark, gli ha detto addio per sempre, consentendo però alla donazione degli organi del figlio morto prematuramente in maniera così tragica.

Dopo due anni da quella tragedia, la mamma ha potuto incontrare il ragazzo che ha ricevuto uno dei suoi organi. E che è tornato a vivere grazie al cuore di Nicholas che batte forte nel suo petto. Le due famiglie statunitensi si sono incontrate grazie alla Louisiana Organ Procurement Agency lo scorso sabato 14 maggio.

La mamma del ragazzo morto in un incidente stradale e il ragazzo che ha ricevuto il suo cuore si sono dati appuntamento in un ristorante. Non si erano mai incontrati prima. Il giovane ha anche portato uno stetoscopio per consentire alla donna di sentire il cuore del figlio battere nel suo petto.

Il suo cuore ha dato vita a questo ragazzino, alla sua famiglia e a tanti altri. Ho ricevuto lettere da altre persone che hanno avuto i suoi organi.

Fonte foto da Pixabay

Mamma dona il cuore del figlio morto: l’incontro emozionante con chi lo ha ricevuto ed è tornato a vivere

La donna ha raccontato che quello è stato un momento davvero emozionante per lei: il ragazzo che ha ricevuto il cuore è al secondo trapianto di cuore, dopo un’infezione virale al cuore. Sembra andare tutto bene al momento.

Provo così tanto amore e gioia.

Fonte foto da Pixabay

Oltre al cuore, i medici hanno potuto conservare anche gli occhi di Nicholas, che sono già stati donati a persone che sono tornate a vivere.